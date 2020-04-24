السعودية اليوم / المغرب تعلن عن أوقات منع التجول الليلي خلال شهر رمضان



الرباط 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن مواعيد منع التجول الليلي في شهر رمضان المبارك ابتداء من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أنه في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية فإنه يمنع بناء على ذلك منعا كليا التنقل خلال التوقيت المعلن عنه، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات الحيوية المسموح لهم بالخروج.

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01:09ت م

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