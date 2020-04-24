شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: نسأل الله أن تكون في رمضان بشارات الأمل والسلام والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بالتهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال خادم الحرمين الشريفين، عبر "تويتر": "نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".

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