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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، اليوم (الخميس)، إلى 101790 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبينت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 3116 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، و115 وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى تعافي 18491 شخصاً من الفيروس حتى الآن.فيروس كورونا الجديد
الأعلى خارج أوروبا وأمريكا.. "كورونا" يقفز بعدد مصابيه في تركيا إلى 101.790صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، اليوم (الخميس)، إلى 101790 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبينت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 3116 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، و115 وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى تعافي 18491 شخصاً من الفيروس حتى الآن.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:02 PM
حصيلة الوفيات ارتفعت لـ2.491
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، اليوم (الخميس)، إلى 101790 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبينت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 3116 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، و115 وفاة أخرى ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2491، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى تعافي 18491 شخصاً من الفيروس حتى الآن.
، الأعلى خارج أوروبا وأمريكا.. "كورونا" يقفز بعدد مصابيه في تركيا إلى 101.790 ،
المصدر : الخليج 365
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