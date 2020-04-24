، "الحمادي" لـ"الخليج 365": رمضان "الاستثنائي" فرصة للتغيير والإنتاج.. اصنعوا سعادتكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه فرصة لإصلاح القلوب بكثرة الاستغفار ومناجاة الخالق

قال كاتب تربوي لـ"الخليج 365"، إن شهر رمضان المبارك يأتي العام الحالي في ظروف استثنائية، ويتطلب التعامل معه بالتكيف، مبينًا أن علماء النفس قسموا الأشخاص في التعامل مع المواقف طبقًا للحالات المزاجية إلى أربعة أنماط هي: المتذمر والروتيني والمتكيف والضوضائي، وجميعها أنماط مكتسبة وليست قطعية، وأفضلها "المتكيف"، حيث إن روحانية الشهر الكريم تساعد على ذلك.

وقال الكاتب عبدالحميد الحمادي، إنه "من الطبيعي أن يحل رمضان هذا العام 1441هـ بطريقة مختلفة لم يعتد عليها الناس من قبل، فالناس اعتادوا على التعامل مع شهر رمضان بشيء من الحركة والتفاعل الاجتماعي، وحرصًا من الدولة -حفظها الله- أبقت استمرار منع التجول للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تكبدتها وتكلفتها من أجل المحافظة على حياة المواطنين والمقيمين والمخالفين".

وأشار إلى أن المملكة كانت الوحيدة عالميًا التي ضربت أروع مثال يُحتذى به على المستوى العالمي في طريقة التعامل الأخلاقي من القيادة السياسية مع الجائحة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الناس في رمضان على حالات مزاجية مختلفة، حيث يكون ذلك الاختلاف له علاقة بثقافة الشخص وقوة إرادته ومدى المرونة التي يتمتع معها في التعامل مع الظروف الطارئة، وكما يشير إليه المثل الياباني: "الشخص الأكثر مرونة هو الأكثر قوة وتحكمًا"، والإنسان لا يُخلق مرنًا أو جاهزًا للتكيف مع الظروف، أو يمتاز بالمرونة بالوراثة، لكن الحياة هي التي تجعله يتكيف معها وينصهر مع إيقاعاتها.

وأبان أنه من المتوقع أن ينقسم الأشخاص إلى حالات مزاجية مختلفة في التعامل مع أجواء رمضان إلى أربعة أنماط، النمط الأول هو الشخص المتذمر، الذي سيصعب عليه التكيف مع الشهر في الظروف الحالية، مما يجعله يؤجل سعادته ومتعة التفاعل مع عائلته، ويؤجل أي عمل مفيد حتى تتغير الظروف.

وأضاف "الحمادي" أن النمط الثاني هو الشخص الروتيني الذي سيتعامل معه بشيء من الأمر المسلم به، لكنه لن يحاول أن يصنع أجواء السعادة متغيرة تنسجم مع روحانية الشهر، بينما النمط الثالث الشخص المتكيف وهو ذلك الإيجابي المتحكم في طريقة تفكيره، ويعرف كيف يصنع السعادة في أي وقت ومكان، ويرى الظروف فرصة للنمو والتغيير، وليست فرصة للإحباط والاستسلام، فتراه يفكر ويعمل وينتج ويتكيف.

وأشار إلى أن النمط الرابع هو الشخص الضوضائي الذي ينصب اهتمامه على متابعة البرامج المنوعة التي تخلق شيئًا من الضوضاء الذهني مثل: أفلام، مسلسلات، أخبار، محادثات، فتجد متعته مرتبطة بها، فهذا غالبًا يتجاوز الملل بالهروب النفسي للخارج.

وبيّن أنه "ينبغي أن نعلم أن روحانية رمضان تكون بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه، فالأجر والجزاء حسب الاجتهاد، كل ما هنالك هو أن نتعامل معه بحسن ضيافة واستقبال، من خلال إصلاح القلوب وكثرة الاستغفار، وسؤال الله الإعانة على قيامه وصيامه وتلاوة كلامه، فكم أصلحت الخلوات من قلب غافل وشارد، أو كانت سببًا في دمعة مخلصة صعدت إلى السماء فنزلت معها الرحمة والهداية والتوفيق".فيروس كورونا الجديد منع التجول