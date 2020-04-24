- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا سموه الله تعالى أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته "أيده الله".
كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا سموه الله تعالى أن يوفق سموه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 12:40 AM
رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا سموه الله تعالى أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين وللوطن وأبنائه في ميزان حسناته "أيده الله".
كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا سموه الله تعالى أن يوفق سموه لكل خير، وأن يعين الجميع على الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.
، "أمير الجوف" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أمير الجوف" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.