، "بر العقيق" توزع 1350 سلة رمضانية على المستفيدين بتكلفة ربع مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزع جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق 1350 سلة رمضانية على المستفيدين، بتكلفة بلغت 250 ألف ريال وتحوي السلال الغذائية أهم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسرة في الشهر الكريم.

وفي التفاصيل، قال الأمين العام للجمعية محمد سفر فهاد، إنه تم إعداد خطة إجرائية وقائية بمتابعة من محافظ العقيق وبدعم من الجهات الأمنية والخدمية والإعلامية والتطوعية بمحافظة العقيق وذلك ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنها تحديد مسار للسيارات.

ويتم الصرف لعدد محدد مسبقًا كما تتم خدمة المستفيد وهو في سيارته.جمعية البر الخيرية