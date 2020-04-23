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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" عملية المسح النشط التي نفذتها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية، داخل المدينة الصناعية الثانية بالرياض ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.
الحملة الشاملة استهدفت أكثر من ألف عامل، جرى إخضاعهم للفحص وأخذت من غالبيتهم العينات اللازمة فيما قدمت لهم التوعية الصحية عبر عدة لغات بالتعاون مع مترجمي جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية.
عمالة المصانع والشركات في المدينة الصناعية تجاوبوا مع دعوات الصحة، فيما عبّروا عن شكرهم للجهات المعنية على اهتمامها.
يُشار إلى أن الصحة أعلنت عن استمرار تنفيذ عمليات المسح النشط التي أسهمت في اكتشاف نسب عالية من الحالات المكتشفة لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
شاهد .. "الصحة" و "هيئة المدن" تكافحان "كورونا" بإخضاع 1000 عامل لـ "المسح النشط"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-23
تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" عملية المسح النشط التي نفذتها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية، داخل المدينة الصناعية الثانية بالرياض ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.
الحملة الشاملة استهدفت أكثر من ألف عامل، جرى إخضاعهم للفحص وأخذت من غالبيتهم العينات اللازمة فيما قدمت لهم التوعية الصحية عبر عدة لغات بالتعاون مع مترجمي جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية.
عمالة المصانع والشركات في المدينة الصناعية تجاوبوا مع دعوات الصحة، فيما عبّروا عن شكرهم للجهات المعنية على اهتمامها.
يُشار إلى أن الصحة أعلنت عن استمرار تنفيذ عمليات المسح النشط التي أسهمت في اكتشاف نسب عالية من الحالات المكتشفة لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:36 PM
تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" عملية المسح النشط التي نفذتها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية، داخل المدينة الصناعية الثانية بالرياض ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا.
الحملة الشاملة استهدفت أكثر من ألف عامل، جرى إخضاعهم للفحص وأخذت من غالبيتهم العينات اللازمة فيما قدمت لهم التوعية الصحية عبر عدة لغات بالتعاون مع مترجمي جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالصناعية الثانية.
عمالة المصانع والشركات في المدينة الصناعية تجاوبوا مع دعوات الصحة، فيما عبّروا عن شكرهم للجهات المعنية على اهتمامها.
يُشار إلى أن الصحة أعلنت عن استمرار تنفيذ عمليات المسح النشط التي أسهمت في اكتشاف نسب عالية من الحالات المكتشفة لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
، شاهد .. "الصحة" و "هيئة المدن" تكافحان "كورونا" بإخضاع 1000 عامل لـ "المسح النشط" ،
المصدر : الخليج 365
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