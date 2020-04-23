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يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بالفرق الميدانية الصحية المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة حيث واصلت الفرق جهودها المكثفة في المسح النشط داخل الأحياء السكنية ومساكن العمالة.
وتهدف الحملة إلى الوصول للعمال في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض مرضية الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.
وتعمل الفرق الميدانية على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة. فيروس كورونا الجديد
شاهد.. "صحة ينبع" تستكمل أعمالها الميدانية في الأحياء للحد من انتشار "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بالفرق الميدانية الصحية المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة حيث واصلت الفرق جهودها المكثفة في المسح النشط داخل الأحياء السكنية ومساكن العمالة.
وتهدف الحملة إلى الوصول للعمال في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض مرضية الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.
وتعمل الفرق الميدانية على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:11 PM
الفرق واصلت جهودها المكثفة في المسح النشط داخل الأحياء السكنية ومساكن العمالة
يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع ممثلاً بالفرق الميدانية الصحية المسح النشط لفيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء بالمحافظة والمساكن والمجمعات السكنية للعمالة حيث واصلت الفرق جهودها المكثفة في المسح النشط داخل الأحياء السكنية ومساكن العمالة.
وتهدف الحملة إلى الوصول للعمال في منازلهم واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض مرضية الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.
وتعمل الفرق الميدانية على اكتشاف الحالات المبكرة والوصول إلى الحالات بشكل أسرع كما تعمل على تعزيز التوعية الصحية وتحسين مستوى الصحة العامة كقياس درجة الحرارة والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة والتأكد من عدم وجود أعراض لدى العمالة والتأكد من معرفتهم للأرقام الخاصة بوزارة الصحة للتواصل عند الاشتباه في أي حالة إصابة.
، شاهد.. "صحة ينبع" تستكمل أعمالها الميدانية في الأحياء للحد من انتشار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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