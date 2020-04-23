شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يوضح كيفية إصابته بالعدوى ثم شفائه منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الطبيب حسن ناصر مشبري، وهو مبتعث في جامعة هارفارد بأمريكا، عن كيفية إصابته بعدوى فيروس كورونا ثم شفائه منها.

وأضاف مشبري خلال حواره عبر قناة العربية:" اعمل في الخطوط الأمامية لمجابهة جائحة كورونا، وكنت أتعامل مع أحد المرضى في تركيب أنبوب تنفس صناعي، وأخذت بجميع أسباب الوقاية لكني أُصبت بكورونا ".

ولفت مشبري:" الأعراض بدأت بصعوبة في التنفس والصداع وغيره، واتصلت بمركز العناية بالأطباء وطلبوا مني الحجر المنزلي، وتحسنت حالتي ولم يُطلب مني الذهاب للعناية أو غيرها ".

وأبان أنه قرر البقاء لتوفير الدعم لزملائه ومعلميه هناك ولإكمال تدريبه، داعيا المواطنين والمقيمين في المملكة لضرورة البقاء في المنزل ".