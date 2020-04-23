شكرا لمتابعة خبر عن السجون: اتخذنا الإجراءات اللازمة لحذف تطبيق "فرجت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أنه تم رصد تطبيق يحمل اسم (فرجت) على متجر (Google play)، تتم إدارته من خارج المملكة.

وحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذا التطبيق حفاظاً على حقوقهم وأموالهم، حيث أنه لا يحمل أي صفة رسمية، وتشرف عليه جهات خارجية غير مصرح لها، مبيناً أنه لم يتم ترخيص أي تطبيق على المتاجر الإلكترونية يختص بخدمة (فرجت).

وأكد أن المديرية العامة للسجون، اتخذت كافة الإجراءات القانونية والنظامية لحذف هذا التطبيق من المتجر، ومنع مؤسسيه من إصداره مرة أخرى.

وأفاد أنه يمكن للراغبين بالتبرع لمستفيدي خدمة (فرجت) التي تشرف عليها المديرية العامة للسجون من خلال منصة "أبشر".