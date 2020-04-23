شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار السحب الرعدية الممطرة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الرياض، يفيد بأن حالة الطقس ستكون سحب رعدية ممطرة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الرياض، يفيد بأن حالة الطقس ستكون سحب رعدية ممطرة. وأوضحت الأرصاد، بأن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الثانية صباح غدًا الجمعة.

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