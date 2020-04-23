شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي اجتماعي يوجه نصائح لتحصين النفس من المرض النفسي في رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الباحث والأخصائي الاجتماعي أحمد أبو شامه، اليوم الخميس، عن عدد من النصائح للتغلب على الإصابة بحالة نفسية سيئة خلال شهر رمضان الكريم.

ولفت " أبو شامه" في برنامج "ياهلا" إلى أنه من المتوقع أن تصاب العديد من الأسر بإحباط وحالات نفسية مضطربة؛ نظرًا للأوضاع السلبية الراهنة جراء أزمة كورونا.

وتضمنت نصائح "أبو شامه" التحلي بالصبر، والتقرب إلى الله والتأكد من أن الأمور ستصبح أفضل.