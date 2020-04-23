شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ما خلف كواليس ضبط مستودعًا للعسل المغشوش بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف المراقب الصحي بأمانة عسير؛ يحيي اليزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على مستودع يخزن عسلًا مغشوشًا في سوق الثلاثاء بأبها.

وقال "اليزيدي" في برنامج " يا هلا" إنه لم يكن هناك بلاغ حول المستودع، إلا أنه كانت لديه شكوك بأن هناك أمر غريب حول هذا المحل التجاري الذي لا يحمل لافتات، وعندما حاول فتح الباب صُدم بكميات العسل الكبيرة.

ولفت إلى أن الكميات التي ضبطها من الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح لاستخدام الآدمي كان مجهزا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت.