شاهد.. الشيخ سعود الشريم يُدافع عبراته في أول ركعة من صلاة التراويح

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثق مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، أول ركعة من صلاة التراويح من الحرم المكي الشريف.
أظهر الفيديو لشيخ سعود الشريم وهو يُدافع عبراته في أول ركعة، حيث ظهر صوته حزين وهو يقرأ القرآن.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنھ سیؤم المصلین في صلاتي التراویح والتھجد في المسجد الحرام طوال شھر رمضان المبارك في التسلیمات الـ3 الأولى من الیوم الأول الدكتور سعود بن إبراھیم الشریم.
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