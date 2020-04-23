شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الحرمين توضح طرق توزيع عبوات مياه زمزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، و رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، البدء في توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتاً من خلال منصة "هناك" وشركة "بنده" للتجزئة.

وأوضح أنه يالتعاون مع شركة المياه الوطنية قد تم الانتهاء من الآليات والإجراءات اللازمة مع إحدى المنصات الإلكترونية المحلية للشروع في توزيع مياه زمزم وإيصالها للمنازل بدءاً من مدينة مكة المكرمة والتوسع تدريجياً في كافة مناطق ومدن المملكة.