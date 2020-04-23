بالفيديو.. اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين. رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى لإزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين. جاء ذلك بعد قرار الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس بإزالتها مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير. وبدا في المقطع المسؤولين عن أعمال الصيانة بالمسجد الحرام وهم يفككون الحاجز ويبدأون في أعمال إزالته من حول الكعبة.

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