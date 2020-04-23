بالفيديو.. إغلاق مركز تسوق بأحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): رصد مقطع فيديو لحظة إغلاق لمركز تسوق بأحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة. رصد مقطع فيديو لحظة إغلاق لمركز تسوق بأحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة. ويأتي ذلك لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس " كورونا ". وبدا في المقطع سوء النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ولا مبالاة من أصحاب المتاجر، إضافة إلى مواد غذائية مخزنة بطريقة غير صحية، وعمالة مخالفة لنظام الوقاية الصحية للحد من انتشار كورونا.

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