شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 23.5 طن خضروات في بلدية صفا جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):شنت بلديةالصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، عدد من الحملات التفتيشية؛ لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.
وقالت إنه تمت مصادرة 23.5 طن من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى سحب (179) سيارة مخالفة وإتلاف (207) عربات مخالفة ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها للحد من ظاهرة البائعين الجائلين.
ومن جانبه قال رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ، إنه تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم سوق الخضار (داخل الحي السكني) بحي الصفا وتمكنوا من ملاحقة الباعة المخالفين.
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