شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصص تحكى لأول مرة عن حارس الملوك عبد العزيز الفغم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت قيادات في الحرس الملكي وأقارب الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقتطفات من حياته ومسيرته المهنية.

وروى نواف الفغم أحداث تروى لأول مرة عن شقيقه الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، لافتا إلى أن والدتهم قالت في إحدى المرات أن أبناءها ستة، خمسة منهم لها، وواحد حسبته عند الله سبحانه وتعالي لهذه الدولة، مضيفة أن خدمة ولاة الأمر والملك سلمان وولى العهد محمد بن سلمان أحب إليها من أولادها جميعًا.

Advertisements

ومن جهته، قال الفريق عبيد بن غيث، نائب قائد الحرس الملكي، أنه تم تعيين اللواء عبدالعزيز ومع ضباط آخرين تحت قيادته في الحرس الوطني، أن رأى اللواء الراحل متميز في عمله، لذلك قرر تعينه في الاستخبارات.