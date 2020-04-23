شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يقلب الطاولة على الحوثيين في صنعاء.. ويلتهم مواقع استراتيجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني حققت اليوم تقدم غير مسبوق في جبهات نهم وصرواح ومجزر بعد معارك مع مليشيات الحوثي.

ففي نهم تقدم الجيش الوطني حتى وصل مناطق ال جحدر في قرود وهي تعتبر ميسرة فرضة نهم بالتزامن مع تقدم من اتجاه صلب ونجد العتق بنهم.

ومن الميمنة تقدمت القوات المتمركزة في معسكر طارق التدريبي باتجاه مفرق الجوف وغنمت عدة أطقم ومدرعات وأسلحة متنوعة وكبدت الحوثي خسائر فادحة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بتفجير كبري أسفل فرضة نهم لإعاقة تقدم الجيش الوطني الذي يزحف من عدة اتجاهات.

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ووفقا للمصادر فقد أسر الجيش الوطني عدد من الحوثيين وقتل آخرين فيما يلوذ البقية بالفرار.

أما في صرواح فقد تمكن الجيش الوطني بعد هجوم كبير من التقدم ميمنة الجبهة وسيطر على مواقع قريبة جدا من سوق صرواح.

وقالت المصادر أن القيادي الحوثي الحباري تم أسره اليوم مع عدد آخر من رفاقه وقتل وجرح آخرون.

وفي مديرية مجزر تقدم الجيش الوطني من الناحية الشرقية الشمالية لمديرية مجزر واتجه صوب مديرية الروض التابعة لمحافظة الجوف.

ويقترب الجيش الوطني كثيرا من عدة محاور لإسقاط مفرق الجوف والسيطرة عليه والعودة إلى فرضة نهم مجددا بعد أشهر من الانسحاب منها.