شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغترب يمني في السعودية بطريقة صادمة (التفاصيل + الاسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الخميس احد المغتربين اليمنيين بالسعودية اختناقا داخل احد السيارات بمقر عمله.
وقال مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان المغترب “قاسم صالح احمد المشور” من ابناء محافظة ريمة , توفي في مدينة جدة اختناقا من نفاذ الاكسجين وهو نائم داخل سيارة في معرض السيارات حيث يعمل .
واضاف المصدر انه تم العثور على المغترب قاسم وهو متوفي داخل احد السيارات بعد ان اغلق عليه السيارة لينام .
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