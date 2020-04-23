شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغترب يمني في السعودية بطريقة صادمة (التفاصيل + الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الخميس احد المغتربين اليمنيين بالسعودية اختناقا داخل احد السيارات بمقر عمله.

وقال مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان المغترب “قاسم صالح احمد المشور” من ابناء محافظة ريمة , توفي في مدينة جدة اختناقا من نفاذ الاكسجين وهو نائم داخل سيارة في معرض السيارات حيث يعمل .

واضاف المصدر انه تم العثور على المغترب قاسم وهو متوفي داخل احد السيارات بعد ان اغلق عليه السيارة لينام .