رغم الجائحة ماجد الحقيل يدشن 1061 وحدة سكنية في نجران

أوضح وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مجددًا أن تواصل تدشين مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة، وسط جائحة كورنا والتبعات التي خلفتها في جميع أنحاء العالم، يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة متواصلة من سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على أن يحظى جميع أبناء وطننا الغالي بأفضل الفرص وأحسن الخيارات بشكل مستمر ودائم إن شاء الله، وأضاف الوزير: سنستمر - إن شاء الله - في توفير المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج "سكني" بما يلبي تطلعات ورغبات أهالينا.

وعبر التدشين الافتراضي (عن بُعد) لمشروع إسكان نجران، بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، واصل ماجد الحقيل تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات في هذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة كل مواطن ومواطنة على ثرى هذه البلاد المباركة.

وأشار معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني"، ويتيحها للحجز والاختيار بكل يسر عبر تطبيق "سكني"؛ حيث يوفّر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تسهم في تسهيل التملّك أمام الأسر، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في توفير المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج "سكني" بما يلبّي تطلّعات ورغبات الأسر في منطقة نجران.

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وخلال مراسم التدشين قدّم الحقيل شكره وتقديره لأمير المنطقة على حرصه المستمر ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة، وعلى كل ما يقدّمه من دعم وتسهيلات للوزارة في سبيل تذليل العقبات كافة وتوفير المزيد من المشاريع والمخططات والخيارات السكنية المتنوعة لمستفيدي برنامج "سكني"، وكذلك مستفيدو "الإسكان التنموي".

وامتدادًا للجهود الدءوبة للحقيل في قيادة القطاع البلدي في هذه الظروف الاستثنائية، فقد تابع تنفيذ جميع التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة الإسكان داخل الوحدات من عمليات تعقيم وتطهير في إطار إجراءاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ وذلك قبل تسليم المستفيدين من المشروع مفاتيح وحداتهم.

يذكر أن مشروع إسكان نجران يتكون من 1061 وحدة سكنية، من فئة "فيلا"، مشيرًا إلى أنه يأتي إلى جانب ستة مخططات جرى طرحها للمواطنين تتوزع على مدينة نجران ومحافظات (شرورة ويدمة وحبونا وخباش)، لتوفّر نحو 15 ألف أرض سكنية، لتضاف إلى 15 ألف أرض سكنية أخرى ضمن خمسة مخططات يجري العمل على تصميمها حاليًّا.