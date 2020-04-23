الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة رمضان

داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك حرصًا من القيادة على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
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