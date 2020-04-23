الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبوظبي هنأه خلاله بحلول رمضان

خادم الحرمين دعا الله أن يعيده على جميع المسلمين بكل خير وبركة
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لولي عهد أبوظبي، سائلًا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين وجميع المسلمين بكل خير وبركة.
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