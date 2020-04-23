«السديس» يعلن إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم والتطهير

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.

وأكد أن موافقة خادم الحرمين على زيادة المخصص المالي؛ لدعم مشروع تفطير الصائمين تجسيد لرسالة المملكة الرائدة في دعم احتياجات المسلمين في العالم.

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وأكد «السديس» أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

ورفع «السديس» شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة.