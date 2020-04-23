«الدفاع المدني» يُحذر من استخدام القلايات وفرامات اللحوم في شهر رمضان

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، من مخاطر الحوادث المنزلية في شهر رمضان المبارك.

وفي بيان لها، هنأت المديرية جموع المواطنين والمقيمين بشهر رمضان المبارك، داعية إلى ضرورة الأخذ بسبل الوقاية من مخاطر الحوادث المنزلية، التي تقع أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور.

وذكرت المديرية، أنها أطلقت في الرابع من أبريل الجاري حملة تحت شعار «سلامتك بمنزلك غايتنا»؛ ركزت فيها على العديد من الموضوعات، التي تعنى وتهتم باشتراطات السلامة المنزلية؛ أثناء فترة منع التجول والحظر المنزلي.

واشتملت على بعض المخاطر والحوادث، التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم؛ سواء كانت في المطابخ المنزلية ومنها الحوادث الناجمة عن زيوت القلي والطبخ عند إعداد الوجبات باستخدام مواقد الغاز، وكذلك الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية بالشكل الصحيح، أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

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وأوصت المديرية ربات المنازل بالحذر عند ممارسة القلي بالزيت؛ لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب وإبعاد الزيوت الحارة عن متناول الأطفال، مؤكدة أهمية الاطمئنان لسلامة التمديدات الكهربائية والغاز، وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني.

وذلك لتجنب هذه المخاطر من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني وقنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تقدم برامج التثقيف الوقائي من مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث، التي قد تقع أثناء إعداد الطعام ومنها استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام؛ لكونها أكثر سلامة من عملية القلي.

وشددت المديرية أيضًا، على أهمية عدم ترك فرامات اللحم الكهربائي في متناول الأطفال، وعدم السماح باستخدام هذه الأجهزة لمن يجهل كيفية استخدامها، لافتة إلى ضرورة توفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

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