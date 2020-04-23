«العدل»: 70 ألف عملية توثيق.. وقيمة الإفراغات تتجاوز 152 مليون ريال

رصدت مؤشرات وزارة العدل، نحو 70 ألف عملية توثيق (إصدار وكالات وإفراغ عقارات) خلال الفترة من 21 رجب المنصرم حتى 26 شعبان الجاري.

وفي بيان، قالت الوزارة، إن جميع العمليات نفذها المستفيدون عن بُعد من خلال بوابة «ناجز ـ najiz.sa»، ومركز التواصل الموحد (1950).

وأضافت الوزارة: إن الوكالات الصادرة عن بوابة «ناجز» تقارب الـ28 ألف وكالة، فيما ألغى المستفيدون من منازلهم قرابة الـ22 ألف وكالة، في حين أصدر مركز التواصل الموحد أكثر من 3 آلاف وكالة.

وفيما يتعلق بتوثيق العقارات، كشفت المؤشرات عن تسجيل 1153 طلبًا لنقل الملكية العقارية إلكترونيًا، بإجمالي مبالغ تجاوز الـ152 مليون ريال، منها 679 طلبًا مكتملًا، وبلغ مجموع الأموال للطلبات المكتملة 86.5 مليون ريال، ويجري العمل على استكمال الطلبات غير المكتملة من قبل أطراف العملية.

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وأفادت الوزارة، بأن عمليات التوثيق التي نفذها الموثقون والموثقات المرخصون من وزارة العدل، سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل الحكومية؛ حيث وصلت إلى ما يقارب الـ16 ألف عملية.

وأكدت الوزارة، أن البنية الرقمية لمنظومة وزارة العدل، تساهم في تسهيل الحصول على أكثر من 120 خدمة إلكترونية عدليّة عبر بوابة «ناجز» في قطاعات القضاء، والتوثيق، والتنفيذ، والمحاماة.

ووضعت وزارة العدل كل إمكاناتها لمساعدة الجهات الأخرى في تنفيذ توصيات الأجهزة الصحية الهادفة لإكمال مختلف المتطلبات في هذه الظروف (عن بُعد)، وسخرت كافة إمكاناتها التقنية لمواجهة الطلبات، وذلك مع استمرار تعليق الحضور إلى المحاكم وكتابات العدل.

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مصادر «عاجل»: منع كُتاب العدل من العمل بالجمعيات والمؤسسات الخيرية أو الترشح لعضويتها