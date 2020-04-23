بلدية خميس مشيط تصادر طنا ونصف من رقائق السمبوسة التالفة

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال، تم تحويلهما إلى معملين غير نظاميين لتجهيز رقائق السمبوسة. وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملا مخالفا في المعمل الأول، وتم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة و1070 كرتونا جاهزا للتعبئة، كما تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر والذي يظهر عليه وجود بقع من الدم من أحد العمالة و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة و1784 كرتونا، مبينا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقاً بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم 940.



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