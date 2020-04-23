تحفيز للاستثمار في مساكن العمالة بالمدينة المنورة

اتساق
الطرح الاستثماري لأمانة المدينة المنورة يأتي متسقا مع المشاريع الـ3 التي أعلن عنها في وقت سابق، والمتضمنة إنشاء 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر، مما سيقضي على 40 % من إشكالات إسكان العمالة. إضافة إلى 5 مواقع جديدة يجري الترتيب لها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة المنطقة، والتي سيتم بناؤها خلال 18 شهرا كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.
إسكان نموذجي
يأتي مشروع الإسكان النموذجي بالخليل كأحد المشاريع الواعدة لمعالجة ملف إسكان العمالة في المنطقة، والذي يتم تنفيذه على مساحة 39 ألف متر مربع، ويتكون من 976 وحدة سكنية تستوعب 3000 عامل، إضافة إلى مبنى المسجد الذي يتكون من طابقين ويستوعب 900 مصل، إلى جانب المباني المخصصة لصالات الطبخ والطعام والتموينات وصالة الألعاب الرياضية ومبنى العيادة الطبية، ومباني الخدمات العامة في الموقع الذي يخضع لأنظمة متخصصة للمراقبة الأمنية. asf مكونات مشروع إسكان الخليل 976 وحدة سكنية 3000 طاقة استيعابية مسجد من طابقين مواقع للطبخ والتموينات صالة الألعاب الرياضية مبنى العيادة الطبية مبنى خدمات عامة
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