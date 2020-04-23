تحفيز للاستثمار في مساكن العمالة بالمدينة المنورة

حثت أمانة المدينة المنورة المستثمرين ورجال الأعمال على ‏الاستثمار في مجال إنشاء وإدارة «مساكن العمالة» باعتباره من ‏المجالات الواعدة، وذلك عبر فرصة طرحتها الأمانة لإنشاء وتشغيل ‏وإدارة مدينة سكن العمالة، من خلال عقد تصل مدته إلى 25 عاما، ‏لتكون بذلك من أوائل الأمانات من حيث الطرح النوعي للمجالات ‏الاستثمارية.‏ وتتطلع الأمانة من خلال هذه الفرصة الاستثمارية إلى توفير بيئة ‏سكن مثالية وعصرية لسكن العمالة، تراعى فيه جملة من الاشتراطات ‏والأنظمة البيئية والصحية التي وضعت بعناية، ووفقا لمعايير دقيقة ‏تعالج التكدس والزحام البشري في المساكن الراهنة للعمالة، وضمان ‏السلامة الصحية للمجتمع بكافة مكوناته عبر اتخاذ كافة التدابير ‏الوقائية والإجراءات الاحترازية في مواقع سكن العمالة، والتي من ‏شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات وتعزيز مسؤولية منشآت ‏القطاع الخاص تجاه العمالة.‏

اتساق

الطرح الاستثماري لأمانة المدينة المنورة يأتي متسقا مع المشاريع ‏الـ3 التي أعلن عنها في وقت سابق، والمتضمنة إنشاء 3 مشاريع ‏للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، والتي سيتم الانتهاء من ‏تنفيذها خلال 3 أشهر، مما سيقضي على 40 % من إشكالات إسكان ‏العمالة.‏ إضافة إلى 5 مواقع جديدة يجري الترتيب لها مع وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية ممثلة في أمانة المنطقة، والتي سيتم بناؤها خلال 18 ‏شهرا كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، وجميع تلك ‏المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية ‏والصحية.‏

إسكان نموذجي

يأتي مشروع الإسكان النموذجي بالخليل كأحد المشاريع الواعدة ‏لمعالجة ملف إسكان العمالة في المنطقة، والذي يتم تنفيذه على مساحة ‏‏39 ألف متر مربع، ويتكون من 976 وحدة سكنية تستوعب 3000 ‏عامل، إضافة إلى مبنى المسجد الذي يتكون من طابقين ويستوعب ‏‏900 مصل، إلى جانب المباني المخصصة لصالات الطبخ والطعام ‏والتموينات وصالة الألعاب الرياضية ومبنى العيادة الطبية، ومباني ‏الخدمات العامة في الموقع الذي يخضع لأنظمة متخصصة للمراقبة ‏الأمنية.‏ asf مكونات مشروع إسكان الخليل ‏ ‏976 وحدة سكنية ‏ ‏3000 طاقة استيعابية ‏ مسجد من طابقين مواقع للطبخ والتموينات ‏ صالة الألعاب الرياضية ‏ مبنى العيادة الطبية ‏ مبنى خدمات عامة