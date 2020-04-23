تركي بن طلال يعتمد إعادة الأسماء التاريخية لأحياء وقرى عسير

وقال أستاذ التاريخ في جامعة الملك خالد الدكتور غيثان بن جريس، إن المتأمل في بلاد عسير سراة وتهامة يتأكد له قدمها التاريخي، فهي مستوطنات بشرية منذ العصور الحجرية والقديمة، ثم الإسلامية المبكرة والمتوسطة، وتعود أصول سكانها في الفرعين الرئيسيين في تقسيمات العرب "القحطانية والعدنانية"، مما جعل هذا العمق التاريخي القديم سببًا لذكر أرضها وأقوامها في المصادر اللاتينية القديمة، وكتب التراث الإسلامي المبكرة، لافتًا إلى أن في أوطان عسير أماكن متعددة تحمل دلالات تاريخية وعربية أصيلة، وبفحص المعاجم بكل أنواعها، وكتب التاريخ، نجد ذكرًا تفصيليًّا لمواقع جغرافية متعددة في منطقة عسير. وأثنى ابن جريس على حرص الأمير تركي بن طلال وحثه على حفظ موروث المنطقة التاريخي والحضاري وأسماء الأمكنة والأعلام القديمة، مما يسهم في تعزيز الشعور بقيمة هذه المواقع التاريخية والحضارية، والعمق التاريخي البعيد لمكان السعودية وإنسانها.
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