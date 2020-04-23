السعودية اليوم / رئيس شؤون الحرمين الشريفين يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف معاليه إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ونعمة الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكداً على جاهزية الرئاسة واستعدادها مع الجهات الحكومية الأخرى في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فايروس

وشكر معاليه صاحب السمو الملكي ولي العهد –حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته لكافة خطط الرئاسة العامة خاصة التي تتعلق بفايروس وكورونا، داعياً الله تعالى التوفيق للقيادة الرشيدة ولجميع العاملين في القطاعات الأمنية والصحية، وأن يزيل هذه الغمة عن جميع الناس.

// انتهى //

22:54ت م

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مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -، باسمه وباسم أئمة وخطباء ومدرسي الحرمين الشريفين وجميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله معاليه لمقام سموه الكريم مزيداً من العون و والتأييد والتوفيق والسداد.وأضاف معاليه إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ونعمة الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكداً على جاهزية الرئاسة واستعدادها مع الجهات الحكومية الأخرى في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا المستجد للحرمين الشريفين.وشكر معاليه صاحب السمو الملكي ولي العهد –حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته لكافة خطط الرئاسة العامة خاصة التي تتعلق بفايروس وكورونا، داعياً الله تعالى التوفيق للقيادة الرشيدة ولجميع العاملين في القطاعات الأمنية والصحية، وأن يزيل هذه الغمة عن جميع الناس.// انتهى //22:54ت م0281

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