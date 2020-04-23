السعودية اليوم / السديس يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ملك المملكة العربية

وحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ونعمة الشريعة الإسلامية السمحة، وما تبذله الجهات العاملة الأمنية والخدمية والخاصة من جهود عظيمة في مكافحة عدم وصول فايروس كورونا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما يوليه حفظه الله من اهتمام بالغ بأمن وسلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

ودعا معاليه أن يعيد على خادم الحرمين الشريفين هذه المناسبات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وعلى هذه البلاد وهي ترفل في ثوب العزة والنصر والتأييد والتقدم والازدهار , وأن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحمي جميع الناس ويزيل عنهم هذه الغمة، ويعزل بشفاء جميع المصابين بهذا الفايروس ويرحم المتوفين بسببه.

// انتهى //

22:46ت م

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مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والنجاحات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة الدؤوبة لمقامه الكريم وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في تطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا المستجد داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.وحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار ونعمة الشريعة الإسلامية السمحة، وما تبذله الجهات العاملة الأمنية والخدمية والخاصة من جهود عظيمة في مكافحة عدم وصول فايروس كورونا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما يوليه حفظه الله من اهتمام بالغ بأمن وسلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.ودعا معاليه أن يعيد على خادم الحرمين الشريفين هذه المناسبات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وعلى هذه البلاد وهي ترفل في ثوب العزة والنصر والتأييد والتقدم والازدهار , وأن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحمي جميع الناس ويزيل عنهم هذه الغمة، ويعزل بشفاء جميع المصابين بهذا الفايروس ويرحم المتوفين بسببه.// انتهى //22:46ت م0279

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