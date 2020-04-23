السعودية اليوم/ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يهنىء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك



الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

‏‎ رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وأنتم بحكمتكم ونظرتكم السديدة، تقودون بلادنا نحو مستقبلٍ مشرق على كافة الأصعدة، وتوجيهاتكم الكريمة هي منهجٌ نسير عليه، ونسعى لأن يكون واقعاً يلمسه إخواننا المواطنون ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدكم بالعون والتأييد، ويحفظكم قائداً لبلادنا، والعالم العربي والإسلامي، أدامكم الله ".

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعود هذا الشهر الفضيل أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والمملكة في عز ورخاء وتمكين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - .

// انتهى //

22:37ت م

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الدمام 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس‏‎ رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وأنتم بحكمتكم ونظرتكم السديدة، تقودون بلادنا نحو مستقبلٍ مشرق على كافة الأصعدة، وتوجيهاتكم الكريمة هي منهجٌ نسير عليه، ونسعى لأن يكون واقعاً يلمسه إخواننا المواطنون ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدكم بالعون والتأييد، ويحفظكم قائداً لبلادنا، والعالم العربي والإسلامي، أدامكم الله ".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، وقال فيها " يسرني أن أرفع لكم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، والعز والنصر والتمكين، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعتكم الحثيثة ، وحرصكم المعهود ، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، ويديمكم عوناً له، ويحفظ بلادنا من كل مكروه".ودعا سمو نائب أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعود هذا الشهر الفضيل أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والمملكة في عز ورخاء وتمكين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - .// انتهى //22:37ت م0277

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