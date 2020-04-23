السعودية اليوم / المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون يحذر من تطبيق يحمل اسم (فرجت)



الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واس

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أنه تم رصد تطبيق يحمل اسم (فرجت) على متجر (Google play)، تتم إدارته من خارج المملكة.

وحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذا التطبيق حفاظاً على حقوقهم وأموالهم، حيث أنه لا يحمل أي صفة رسمية، وتشرف عليه جهات خارجية غير مصرح لها، مبيناً أنه لم يتم ترخيص أي تطبيق على المتاجر الإلكترونية يختص بخدمة (فرجت).

وأكد أن المديرية العامة للسجون، اتخذت كافة الإجراءات القانونية والنظامية لحذف هذا التطبيق من المتجر، ومنع مؤسسيه من إصداره مرة أخرى.

وأفاد أنه يمكن للراغبين بالتبرع لمستفيدي خدمة (فرجت) التي تشرف عليها المديرية العامة للسجون من خلال منصة "أبشر".

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22:37ت م

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