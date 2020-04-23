السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يتحادث مع نظيره التونسي حول الوضعية الصحية في البلدين



الجزائر 30 شعبان 1441 هجري الموافق 23 أبريل 2020 م واس

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره التونسي قيس سعيد، تبادل خلاله الرئيسان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيسين تبادلا المعلومات حول تطور الوضع الصحي في البلدين، وظروف الجالية التونسية في الجزائر، والجالية الجزائرية في تونس.

// انتهى //

22:18ت م

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