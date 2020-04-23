

الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: "خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد الأمين - أيدهما الله - أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي نادي الإبل، أصدق التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يزيل عن العالم جائحة

// انتهى //

22:18ت م

0268



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل والاتحاد الدولي لبولو الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال في تصريح له بهذه المناسبة: "خادم الحرمين الشريفيين وولي العهد الأمين - أيدهما الله - أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي نادي الإبل، أصدق التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يزيل عن العالم جائحة كورونا ".// انتهى //22:18ت م0268

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ابن حثلين يهني القيادة بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.