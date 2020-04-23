السعودية اليوم / المغرب تسجل انخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا



الرباط 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل انخفاض طفيف في عدد الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الصحي إن العدد الإجمالي للمصابين في المملكة المغربية وصل إلى 3568، فيما بلغ عدد الوفيات 155 بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص، مضيفة أن عدد المتعافين من الوباء وصل إلى 456 شخصاً.

//انتهى//

22:16ت م

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الرباط 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل انخفاض طفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، حيث سُجل 122 حالة جديدة، أي بنسبة تقل عل 1،17% مما سُجل خلال الأيام القليلة الماضية.وقالت وزارة الصحة المغربية استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الصحي إن العدد الإجمالي للمصابين في المملكة المغربية وصل إلى 3568، فيما بلغ عدد الوفيات 155 بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص، مضيفة أن عدد المتعافين من الوباء وصل إلى 456 شخصاً.//انتهى//22:16ت م0266

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