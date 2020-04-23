

فيينا 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة، لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواماً عديدة في نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله- سائلاً الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ المملكة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع من كل مكروه.

// انتهى //

22:12ت م

0265



فيينا 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة، لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيده علينا أعواماً عديدة في نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة - أيدها الله- سائلاً الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ المملكة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع من كل مكروه.// انتهى //22:12ت م0265

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا يهنئ القيادة بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.