السعودية اليوم / في أجواء روحانية.. أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في أول ليالي رمضان المبارك



مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم صلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، حيث ركز إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.

ووثقت عدسة وكالة الأبناء

// انتهى //

22:08ت م

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مكة المكرمة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسوسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم صلاة التراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، حيث ركز إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في دعاء القنوت على دفع الوباء ورفعه عن بلادنا وبلاد المسلمين.وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين.ووثقت عدسة وكالة الأبناء السعودية "واس" بالصور ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه وما يقدمه رجال الأمن من أعمال من أجل المحافظة على سلامة وأمن المواطنين و المقيمين بالعاصمة المقدسة// انتهى //22:08ت م0263

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