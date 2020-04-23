السعودية اليوم / الرئيس الرواندي يدعو إلى تنسيق إفريقي أوثق وسط تفشي كوفيد-19



كيغالي 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واس

دعا الرئيس الرواندي بول كاغامي الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تنسيق أوثق بين دوله الأعضاء مع مجموعة الـ 20 والمؤسسات المالية الدولية في الأشهر القادمة في ظل تفشي

وقال كاغامي خلال اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: إن "التنسيق يهدف لضمان أن يكون لإفريقيا المساحة المالية اللازمة لحماية قطاعها الخاص من الوباء وحماية مكاسبها التنموية البشرية".

ودعا الرئيس الرواندي خلال الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء دول وحكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ومالي والسنغال وزيمبابوي، ورجال أعمال أفارقة، أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى عدم إغفال الأهمية الحاسمة لبدء التداول بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في يوليو القادم.

كما عين رئيس جنوب إفريقيا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي أربعة مبعوثين خاصين لحشد الدعم الدولي لجهود إفريقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الدول الإفريقية نتيجة لجائحة كوفيد-19، والذين كُلفوا بطلب الدعم السريع والملموس الذي تعهدت به مجموعة الـ20 والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

// انتهى //

22:05ت م

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كيغالي 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واسدعا الرئيس الرواندي بول كاغامي الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تنسيق أوثق بين دوله الأعضاء مع مجموعة الـ 20 والمؤسسات المالية الدولية في الأشهر القادمة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم.وقال كاغامي خلال اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: إن "التنسيق يهدف لضمان أن يكون لإفريقيا المساحة المالية اللازمة لحماية قطاعها الخاص من الوباء وحماية مكاسبها التنموية البشرية".ودعا الرئيس الرواندي خلال الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء دول وحكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ومالي والسنغال وزيمبابوي، ورجال أعمال أفارقة، أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى عدم إغفال الأهمية الحاسمة لبدء التداول بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في يوليو القادم.كما عين رئيس جنوب إفريقيا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي أربعة مبعوثين خاصين لحشد الدعم الدولي لجهود إفريقيا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الدول الإفريقية نتيجة لجائحة كوفيد-19، والذين كُلفوا بطلب الدعم السريع والملموس الذي تعهدت به مجموعة الـ20 والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.// انتهى //22:05ت م0262

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