الملك سلمان للشعب السعودى : إننى أتألم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الشعب السعودي والمسلمين، عقب رؤية هلال رمضان، وإعلان المحكمة العليا بالمملكة أن غدا الجمعة هو غرة الشهر الفضيل.

وقال الملك سلمان في رسالته بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية ” واس” : إخواني المسلمين، في رمضان دروس جليلة، تحض على التنافس في الخيرات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأدام علينا التوفيق ويسر لنا كل خير، وحفظ بلادنا وبلدان العالم كافة من كل سوء.

وأضاف الملك سلمان : عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: “إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها”.

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وتابع قائلا : أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أضاف الملك سلمان في رسالته : ” أحمد الله إليكم، أن بلغنا هذا الشهر العظيم، وأهنئكم وأهني نفسي ببلوغ شهر الرحمة والغفران الشهر الكريم، الذي تضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات”.

وتابع : رمضان فيه الفرحة العظمى بنزول كتاب الله العظيم، في ليلة هي خير من ألف شهر، ونبتهل إلى المولى جل وعلا أن يحمل هذا الشهر الكريم في ظلاله شفاءً عاجلاً لكل مريض وسلامة دائمة لكل إنسان، ورحمة واسعة.