متحدث “الصحة”: هذا هو سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - ‏5 ساعات مضت أخبار السعودية 667 زيارة

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن الارتفاع الحالي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يأتي نتيجة للتوسع في الفحوص وتبعا للمنحنيات التي يأخذها كل وباء في مراحله المختلفة.

وأشار العبدالعالي إلى أن المنحنى بدأ في المملكة بإجراءات الوقاية والمسح النشط، ومن المتوقع رصد مزيد من الحالات، بالتوسع في الفحوص، وهو ما يُعد أمرًا مهمًا للسيطرة على انتشار المرض.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن الفحوص المخبرية التي تجري متقدمة، وتتعلق بفحص جينات الفيروس نفسه، وهناك أدلة علمية وطرق وسياسات لها، إضافة لإشراف الجهات المعنية في وزارة الصحة عليها.

وفي السياق نفسه أشار إلى الاعتماد الدولي للمختبرات، وتطبيق أشد الإجراءات المتعلقة بضمانات الجودة.