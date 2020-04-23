الملك سلمان فى ظهور نادر مع إبنه قبل وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - نشرت حسابات سعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر”، صورة نادرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفقة نجله الأمير الراحل أحمد بن سلمان، قبل وفاة الأخير.

ويظهر في الصورة الملك سلمان، وعلى يمينه ابنته الأميرة حصة بنت سلمان، والتي كانت في عمر الطفولة وقتها، وعن يساره نجله الراحل الأمير احمد بن سلمان.

وأعاد النشطاء تداول الصورة بشكل واسع داعين للأمير الراحل بالرحمة والمغفرة.

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والأمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولد عام 1378هـ / 1958، وفاه 12 جمادى الأولى 1423هـ / 22 يوليو 2002 الرياض) الابن الثالث من أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري كان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وتلقى تعليمه الابتدائي في معهد العاصمة النموذجي في مدينة الرياض وأنهى الثانوية العامة عام 1394هـ/1974م ثم ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 1981م التحق بجامعة كاليفورنيا في إفاين وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية.

توفي في 12 جمادى الأولى عام 1423هـ بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد إصابته بمرض عضال بعد وفاة أخيه فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعام واحد وقد كان والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مدينة جنيف وصلى عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض ودفن في مقبرة العود وسط مشاركة من جميع أفراد العائلة المالكة السعودية.

