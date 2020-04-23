الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالى لهذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - ‏9 ساعات مضت أخبار السعودية 154 زيارة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم ، ويستهدف تفطير مليون صائم، وذلك ضمن مشاريعها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على دعمه المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل، وقال :” إن هذا المشروع المبارك يأتي امتداداً للأعمال الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ في هذا الشهر الكريم التي يتعاهد فيها إخوانه المسلمين بالعالم ويتلمس احتياجاتهم “.