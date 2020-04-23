“ساما” توجه بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين السعوديين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - ‏10 ساعات مضت أخبار السعودية 89 زيارة

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأكدت المؤسسة في توجيهها أن يتم البدء في تأجيل الأقساط ابتداء من أبريل الجاري، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

وأوضحت أن قرارها جاء بناءً على الأمر الملكي القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.