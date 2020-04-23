زلزال يضرب محافظة “القنفذة” السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 أبريل 2020 09:15 مساءً - ‏10 ساعات مضت أخبار السعودية 1,171 زيارة

وقال المتحدث، الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلزال سجلت هزة أرضية مساء الأربعاء شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها ٢.٧ درجة على مقياس ريختر وعمقها ٩ كم”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد متحدث هيئة الزلازل أن هذه ليست المرة الأولى، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة.

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ودعا أبو الخيل المواطنين إلى عدم الذعر. مؤكدا أن هذه الزلازل صغيرة القوة ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس اليسير من قبل المواطنين.

كان آخر هزة أرضية شهدتها المملكة العربية السعودية، الاثنين 17 فبراير/شباط، شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضحت المساحة الجيولوجية في ذلك الوقت، عبر حسابها على “تويتر”، أن “الهزة الأرضية بلغت قوتها 2.18 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5.4 كيلومتر في تمام الساعة 11”.