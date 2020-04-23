، خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:41 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
، خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.