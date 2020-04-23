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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين بإصدارها المحلي لشهر إبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.وزارة المالية
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 09:34 PM
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين بإصدارها المحلي لشهر إبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى، تبلغ 1,300مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.
، وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر إبريل 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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