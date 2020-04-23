اخبار السعوديه

الملك سلمان ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول رمضان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول رمضان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحلول شهر رمضان المبارك.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ولي عهد أبوظبي بالعاهل السعودي، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء .

 

Advertisements

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته.

 

كما سأل الله أن يعيد شهر رمضان الكريم على البلدين والشعبين السعودي والإماراتي وجميع المسلمين بكل خير وبركة.

 

كانت الجهات المكلفة بتحري هلال شهر رمضان في الإمارات والمملكة العربية السعودية، أعلنت أن الجمعة، 24 أبريل/نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا