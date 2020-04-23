الملك سلمان: نعتز بالإجراءات السعودية لمواجهة كورونا

الخميس 23 أبريل 2020

عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بما اتخذته بلاده من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



ووجه العاهل السعودي، الخميس، كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، ألقها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأضاف: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان من تفشي جائحة كورونا، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره".

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرصه على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان في السعودية.

كما وجه رسالة شكر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين، خاصة في القطاعين الطبي والعسكري، لعملهم دون توقف في ظل هذه الظروف.

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واختتم العاهل السعودي كلمته بالإشارة إلى منظومة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، ومساهمتها في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء فيما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعمها للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية.

وأعلنت السعودية، الخميس، مد فترة عمل المطاعم بمدن ومناطق المملكة خلال شهر رمضان لتكون من الثالثة عصراً وحتى الثالثة من فجر اليوم التالي ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة السعودية، سجلت اليوم 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13930، إضافة لـ7 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 121 حالة.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي الخروج والعودة، والنهائي، من السفر جوا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر".

والأربعاء، وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بشروط هي: تخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.